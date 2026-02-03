Hokeyde Yeni Yapılanma ve Hedefler

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, hokey branşının geçen yıldan itibaren farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.

Erkekler ve Kadınlar Salon Süper Lig Süper Final müsabakalarını takip etmek üzere Amasya'ya gelen Çakır, AA muhabirine, hokey branşındaki yeni yapılanma ve hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon planlamasında değişikliğe gidildiğini anlatan Çakır, "Eylül, ekim ve kasım aylarında açık alan sezonu oynandı. Ardından salon sezonuna geçildi ve final müsabakalarının tamamlanması sonrası yeniden açık alan sezonuyla devam edildi. Lisans yönetmeliğinde de değişiklikler yapıldı. Geçen yıl antrenörler ve kulüplerden gelen talepler doğrultusunda birçok yenilik hayata geçirildi." dedi.

Çakır, Süper Final müsabakalarında şampiyon olan bir kadın ve bir erkek takımının Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini belirterek, "2024-2025 sezonunda şampiyon olan kadınlarda Dorukspor, erkeklerde ise Gaziantep Polisgücü takımları bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek." diye konuştu.

Hokeyin açık alan ve salon olmak üzere iki disiplinde oynandığını hatırlatan Çakır, her iki alanda da Avrupa'da üst sıraları hedeflediklerini vurgularken, altyapıya büyük önem verdiklerini ve yeni sporcu kitlesi oluşturarak tabanı güçlendirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Kadın hokeyinde önemli başarılar elde edildiğine dikkati çeken Çakır, "Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadın milli takımımız şampiyon olarak en üst lige yükseldi. U21 Avrupa Şampiyonası'nda ise son iki sezondur üçüncü olduk. 2027 sezonunda da U21'de şampiyonluk hedefliyoruz. Bu yıl ise kadın ve erkek milli takımlarımız olimpiyat eleme müsabakalarına katılacak." ifadelerini kullandı.

Lisanslı sporcu sayısında ciddi artış yaşandığını belirten Çakır, tüm illerde görev yapan antrenörlerle birlikte hokeyi yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek, "Tüm ülkeyi hokey oynamaya davet ediyorum. Hokey herkesin oyunu." dedi.

Hokeyin, Türkiye genelindeki gelişimine de değinen Çakır, 100'ü aşkın kulüple 40'tan fazla ilde faaliyet gösterdiklerini; okul sporları, ana ligler ve alt yaş ligleriyle altyapıyı güçlendirdiklerini belirtti.

Çakır, U14 Gelişim Ligi ve U16 liglerinin yanı sıra 18 yaş veya U16 açık alan olimpik ligi kurmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda hedeflere yaklaşabilmek için ilk hedeflerinin altyapıya fazla yatırım yapmak olduğunu sözlerine ekledi.