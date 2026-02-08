Hollanda'da 1000 Genç Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika
Hollanda'da 1000 Genç Sabah Namazında Buluştu

Hollanda\'da 1000 Genç Sabah Namazında Buluştu
08.02.2026 13:24
Hollanda'da 1000 genç, Yıldız İslam Merkezi'nde sabah namazında bir araya geldi, dua ettiler.

Hollanda'da 1000 genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında buluştu.

İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda (IGMG GH) Gençlik Teşkilatınca "1000 genç, tek ümmet" sloganıyla organize edilen cemaatle sabah namazı etkinliğine farklı kentlerden katılım oldu.

Etkinlikte başta Gazze olmak üzere tüm dünyada zulüm görenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem, hurma, çorba ve tatlı ikram edildi.

"Bu buluşmalar, hepimize bir yol gösterecek ve manevi destek sağlayacaktır"

IGMG GH Gençlik Teşkilatı Başkanı Enes Şahin, namaz öncesi yaptığı konuşmada, farklı kentlerden gelen gençlerin sabah namazında buluştuğunu belirterek, "Her hafta birlikte yaptığımız bu sabah namazı buluşmaları boşuna değil. Bu buluşmalar, hepimize bir yol gösterecek ve manevi destek sağlayacaktır." dedi.

Uden kentinden sabah namazına gelen Muhammed Haznedar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 genç ile sabah namazı programına katıldıklarını ifade ederek, "Bu sabah namazı programlarında gençlik teşkilatları olarak bir duruş sergiliyoruz. Elhamdülillah, her yıl bu duruşumuzu sergilemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Eindhoven kentinden 4 araçla katıldıklarını belirten Atilla Peker de farklı kentlerden gelen gençlerle kardeşlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdiklerini ve kaynaştıklarını söyledi.

Rotterdam kentinden gelen Ömer Faruk Aktalan da sabah namazı etkinliğini sıcak ve muhabbet dolu ortamda gerçekleştirdiklerini, gençlerin imanının ve heyecanının dışa yansıdığını gördüklerini dile getirdi.

Etkinlik, misafir hatip Azzedine Karrat'ın sohbeti ve Zekeriya Budak'ın okuduğu duayla son buldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
