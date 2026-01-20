Hollanda'da ABD'ye Güvensizlik Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollanda'da ABD'ye Güvensizlik Yükseliyor

20.01.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollandalıların %77'si ABD'yi küresel güvensizliğin kaynağı olarak görüyor.

LAHEY, 20 Ocak (Xinhua) -- Hollanda Atlantik Komisyonu'nun yayımladığı yeni bir kamuoyu yoklamasına göre Hollanda vatandaşlarının yüzde 77'si ABD'yi küresel güvensizliğin kaynaklarından biri olarak görüyor.

2026 Transatlantik Güvenlik Kamuoyu Araştırması'nın sonuçları, katılımcıların yalnızca yüzde 23'ünün ABD'yi dünyaya istikrar getiren bir güç olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bu oran 2025'te yüzde 34 olarak ölçülmüştü.

Hollanda ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdidin ne olduğuna ilişkin açık uçlu soruya ise katılımcıların yüzde 14'ü "Trump Amerika'sı", yüzde 11 ise Rusya olduğu yanıtını verdi.

Sonuçlar daha genel bir açıdan ele alındığında, katılımcıların yüzde 51'inin, mevcut ABD-Avrupa ilişkilerini "kötü" veya "çok kötü" diye nitelendirdiği, ekonomik ilişkilerinse özellikle gerginlik yaşanan alan olarak öne çıktığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 78'i, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılının özellikle Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ticari ilişkiler üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti. Araştırma, ABD'nin kısa süre önce Grönland meselesi nedeniyle Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasından önce yapılmıştı.

Katılımcıların dile getirdiği endişeler ticaretin de ötesine uzanıyor. Katılımcıların yüzde 73'ü, Trump'ın görevdeki ilk yılında izlediği politikaların küresel barış ve istikrarı olumsuz etkilediğini ifade ederken, yüzde 63'ü ise bu politikaların, uluslararası iklim işbirliğine yönelik olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güvenlik, Hollanda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da ABD'ye Güvensizlik Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:59:17. #7.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da ABD'ye Güvensizlik Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.