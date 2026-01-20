Hollanda'da ABD'ye Güvensizlik Yükseliyor

LAHEY, 20 Ocak (Xinhua) -- Hollanda Atlantik Komisyonu'nun yayımladığı yeni bir kamuoyu yoklamasına göre Hollanda vatandaşlarının yüzde 77'si ABD'yi küresel güvensizliğin kaynaklarından biri olarak görüyor.

2026 Transatlantik Güvenlik Kamuoyu Araştırması'nın sonuçları, katılımcıların yalnızca yüzde 23'ünün ABD'yi dünyaya istikrar getiren bir güç olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bu oran 2025'te yüzde 34 olarak ölçülmüştü.

Hollanda ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdidin ne olduğuna ilişkin açık uçlu soruya ise katılımcıların yüzde 14'ü "Trump Amerika'sı", yüzde 11 ise Rusya olduğu yanıtını verdi.

Sonuçlar daha genel bir açıdan ele alındığında, katılımcıların yüzde 51'inin, mevcut ABD-Avrupa ilişkilerini "kötü" veya "çok kötü" diye nitelendirdiği, ekonomik ilişkilerinse özellikle gerginlik yaşanan alan olarak öne çıktığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 78'i, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılının özellikle Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ticari ilişkiler üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti. Araştırma, ABD'nin kısa süre önce Grönland meselesi nedeniyle Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasından önce yapılmıştı.

Katılımcıların dile getirdiği endişeler ticaretin de ötesine uzanıyor. Katılımcıların yüzde 73'ü, Trump'ın görevdeki ilk yılında izlediği politikaların küresel barış ve istikrarı olumsuz etkilediğini ifade ederken, yüzde 63'ü ise bu politikaların, uluslararası iklim işbirliğine yönelik olumsuz etkileri olduğunu belirtti.