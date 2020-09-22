Hollanda'da belediye başkanları koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği stadyumları kapatabilecek - Son Dakika
BBC

Hollanda'da belediye başkanları koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği stadyumları kapatabilecek

Geçen hafta başlayan Hollanda futbol liglerindeki bazı karşılaşmalarda sosyal mesafe ve tezahürat yasağı gibi koronavirüs önlemlerinin ihlal edilmesi üzerine, ülkede maçların seyircisiz oynanması gündeme geldi.

Hollanda'da belediye başkanları koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği stadyumları kapatabilecek, System.String[]

Geçen hafta başlayan Hollanda futbol liglerindeki bazı karşılaşmalarda sosyal mesafe ve tezahürat yasağı gibi koronavirüs önlemlerinin ihlal edilmesi üzerine, maçların seyircisiz oynanması gündeme geldi.

Hollanda'da belediye başkanları, koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği stadyumları kapatılabilecek.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, ihlallerin devam etmesi halinde Feyenoord maçlarına seyirci yasağı getirebileceğini açıkladı.

Hollanda'da, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında sona eren futbol ligleri, 12 Eylül'den itibaren yeni kurallar çerçevesinde tekrar başladı. Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonundaki tüm maçlarda, stadyumlarda tezahürat ve marş söyleme yasağı ile 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu getirildi.

Ancak geçen hafta sonu Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivise) oynanan birçok karşılaşma sırasında koronavirüs kurallarına uyulmadığı görüldü.

Feyenoord-FC Twente, PSV-FC Emmen ve ADO Den Haag-FC Groningen maçlarında, hem sosyal mesefe hem de tezahürat yasağının ihlal edildiği belirlendi.

Başbakan Rutte, 'Çenenizi kapayın ve sadece izleyin' demişti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, taraftarlara, "Yaptığınız çok aptalca. Bu yüzden virüsü kontrol altına alamıyoruz. Çenenizi kapayın ve sadece izleyin" diye seslendi.

Hollanda'da stadyumlardaki korona kurallarının uygulanmasından öncelikli olarak kulüpler sorumlu. Kendi özel güvenlik birimleriyle bunu kontrol etmeleri gerekiyor. Stadyum anonsçularının çabaları yetersiz kalırsa, kuralların uygulanması için kulüp güvenlik yetkilileri ile futbolcular, taraftarları uyarmakla yükümlü.

Ancak bütün bunlara rağmen kuralların ihlali devam ederse, belediye başkanlarının kentteki stadyumları kapatma ve seyirci yasağı getirme yetkisi bulunuyor.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB), korona kuralları konusunda sınırlı bir yetkisi var. Federasyon, sadece belediyelerin aldığı stadyum yasağı kararını, ulusal çapta uygulama yetkisine sahip.

Hollanda'nın ikinci büyük kenti olan Rotterdam'ın Belediye Başkanı Aboutaleb, seyirci yasağı yetkisini ilk gündeme getiren isim oldu.

Aboutaleb, Feyenoord-FC Twente karşılaşması sırasında, de Kuip Stadyumu'nda tezahürat yapılması ve marşlar söylenmesi üzerine, Rotterdam ekibini sert dille uyardı.

Ahmed Aboutaleb, Feyenoord kulübüne gönderdiği yazıda, ihlallerin devam etmesi halinde seyirci sayısının kısıtlanabileceğini; hatta stadyuma seyirci alınmasını yasaklayabileceğini bildirdi.

Rotterdam Belediyesi, Feyenoord'un, ADO Den Haag'la yapacağı iç saha maçı için, salgın önlemlerini denetlemek üzere 400'den fazla güvenlikçi görevlendirdi. Güvenlik görevlileri, sosyal mesafe ve tezahürat yasağına uyulup uyulmadığını kontrol edecek.

Kuralların tekrar çiğnenmesi halinde, belediye başkanı, Rotterdam'daki maçların seyircisiz oynanmasına karar verebilecek.

Futbol kulüplerinin, kuralları ihlal eden taraftarlara 3 ay stadyum yasağı uygulama yetkisi bulunuyor. Belediye başkanları, futbol kulüplerinden bu yetkilerini de kullanmalarını istiyor.

Ancak tüm uyarı ve yaptırımlara rağmen taraftarların sessizce maç izlemesinin çok da mümkün olmadığını savunanlar da az değil.

Nijmegen Belediyesi ve aynı zamanda güvenlik konseyi başkanı olan Hubert Bruls, tezahürat yasağı ile ilgili olarak, "Bunu halletmek çok zor. Duygularını açığa vurmak için stadyuma gidiyorsun, bunu kontrol altına almak zor olacak" dedi.





Belçika'da Genk'e seyirci sınırlaması cezası

Öte yandan, Belçika'da da, koronavirüs önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle Genk takımına seyirci sınırlaması cezası verildi.

Belçika Spor Bakanı Ben Weyts, geçen hafta sonu KV Mechelen ile oynanan maçta, koronavirüs önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle, Genk stadyumunun seyirci kapasitesinin yarı yarıya azaltıldığını açıkladı.

Yeni dönemde Genk stadyumuna 5 bin seyircinin girişine izin veriliyordu. Ancak önümüzdeki haftalardan itibaren bu sayıs 2 bin 500'e düşürüldü.

Feyenoord, Rotterdam, Hollanda, Futbol, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:02

Son Dakika Sağlık Hollanda'da belediye başkanları koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği stadyumları kapatabilecek - Son Dakika

BBC
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