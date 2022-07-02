Hollanda'da bir üniversite korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı - Son Dakika
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Hollanda'da bir üniversite korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı

02.07.2022 23:29
Hollanda'da bir üniversite korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin avro değerinde kripto paranın polis tarafından kurtarılan küçük bir kısmının geri alındığını ve arada geçen zaman içinde sanal paranın kazandığı...

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin avro değerinde kripto paranın polis tarafından kurtarılan küçük bir kısmının geri alındığını ve arada geçen zaman içinde sanal paranın kazandığı değer sayesinde 500 bin avroluk bir gelir elde edildiğini açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019 yılında siber saldırı sebebiyle Ukrayna merkezli korsanlara fidye olarak ödenen 200 bin avro değerinde kripto paraya ilişkin soruşturmanın neticesi paylaşıldı.

Açıklamada, Aralık 2019'da yapılan saldırıda üniversitenin öğrenci hesaplarının, otomasyon sisteminin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği, bu sebeple korsanlara 200 bin avro değerinde Bitcoin ödendiği belirtildi.

Ukrayna'ya giden Hollanda Savcılığı ve polisinin çabaları neticesinde 40 bin avro değerinde kripto para fidyenin korsanların eline geçmesinin engellendiği bildirildi.

Kurtarılan bitcoinlerin güncel değerinin 500 bin avroyu bulduğu aktarılan açıklamada, kripto paranın Maastricht Üniversitesine verilmek üzere Hollanda Savcılığının hesabına gönderildiği kaydedildi.

Buna göre üniversite, yatırdığı fidyeden daha büyük bir meblağı elde etmiş oldu.

Öğrenciler için harcanacak

Yaşanan durum sebebiyle Maastricht Üniversitesinin uğradığı zararın kurtarılan paradan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Paranın öğrenciler için kullanılacağı aktarıldı.

Rektör Yardımcısı Nick Bos, "Siber saldırı, öğrencilerin finansal ve eğitim açısından ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da bir üniversite korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı - Son Dakika

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