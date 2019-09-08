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Hollanda'da "Dünya Liman Günleri Festivali"

47 dakika önce

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 42. Dünya Liman Günleri Festivali'ne 345 bin kişi katıldı.

Hollanda'da

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 42. Dünya Liman Günleri Festivali'ne 345 bin kişi katıldı.

Rotterdam Dünya Liman Festivali Vakfınca organize edilen ve "su festivali" olarak da bilinen etkinli kapsamında Erasmus Köprüsü çevresinde ve Kuzey Denizi'ne bağlanan Nieuwe Maas Nehri'nde gerçekleştirilen gösteriler, katılımcıların beğenisini topladı.

Köprü çevresinde çocuk ve yetişkinler için yarışma ile etkinlikler düzenlenirken, askeri, kaza ve yangın tatbikatları yapıldı.

Ziyaretçiler, içinde alışveriş merkezi, sinema ve restoran bulunan 1360 kişi kapasiteli Avrupa'nın en büyük feribotlarından biri olarak gösterilen "Pride of Hull" ile gezme fırsatı da buldu.

Kentin liman ve denizcilik alanlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı festivalin ikinci günü havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Festivale 345 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Hollanda, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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