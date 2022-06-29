Hollanda'da protestocu çiftçilerden Doğa ve Azot Bakanı'nın evine saldırı girişimi - Son Dakika
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Hollanda'da protestocu çiftçilerden Doğa ve Azot Bakanı'nın evine saldırı girişimi

29.06.2022 02:39
Hollanda'da protestocu çiftçilerden Doğa ve Azot Bakanı'nın evine saldırı girişimi

Hollanda'da çiftçilerin, Doğa ve Azot Bakanı Christianne van der Wal'ın evinin önündeki polis barikatını aşmaya çalışarak bir polis aracını kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.

Hollanda'da çiftçilerin, Doğa ve Azot Bakanı Christianne van der Wal'ın evinin önündeki polis barikatını aşmaya çalışarak bir polis aracını kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Doğa ve Azot Bakanı van der Wal'ın Hierden'deki evinin önünde toplanan bir grup çiftçinin traktörlerle polis barikatını aşmaya çalışarak bir polis aracını kullanılamaz hale getirdiği açıklandı.

Açıklamada, çiftçilerin bir gübre tankerini van der Wal'ın evinin önüne boşalttığı kaydedildi.

Polis amiri Willem Woelders'in "Protestocular çizgiyi açıkça aştı." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, Bakan'ın evinin önünde toplanılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Polis gün boyunca devam eden gösterilerde kullanılan havai fişeklerin ve yol kenarlarında yakılan ateşlerin güvenliği tehdit ettiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Çiftçilerin en kalabalık protestosu

Hollanda'nın farklı kentlerinden binlerce çiftçi, hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto için yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla 22 Haziran'da Gelderland bölgesindeki Stroe köyünde toplanarak büyük bir gösteri düzenlemişti.

Haftalardır hükümetin iklim politikaları kapsamında doğal alanlardaki nitrojen olarak bilinen azot salınımı azaltılma politikalarını protesto eden çiftçiler, son olarak Doğa ve Azot Bakanı van der Wal'ın Hierden'deki evinin önünde gösteri düzenledi.

Hükümetin azot salınımı için inek, domuz ve tavuk sayısında kısıtlamalar getirmesine karşı çıkan çiftçiler otoyolları kapatma eylemleri gerçekleştirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius çiftçilerin şiddet eylemlerini kınarken çiftçilerin rahatsızlığının farkında olduğunu fakat azot salınımını azaltmayı hedefleyen politikaların gerekli olduğuna değinmişlerdi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da protestocu çiftçilerden Doğa ve Azot Bakanı'nın evine saldırı girişimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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