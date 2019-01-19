Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "Sarı Yeleklilerden" Sekizinci Eylem

Hollanda'da "Sarı Yeleklilerden" Sekizinci Eylem

1 saat önce

Hollanda'da "sarı yelekliler", sekizinci kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Hollanda'da
Hollanda'da "sarı yelekliler", sekizinci kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu 16 farklı kentte toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümet politikaları protesto edildi.

Amsterdam'da Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 sarı yelekli ise şehir merkezinde yürüyerek Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın evinin önüne geldi. Dışarıya çıkan Halsema, sarı yeleklilerin istek ve şikayetlerini dinledi.

Eylemciler yürüyüş esnasında, "Sarı yelekliler herkes için sen de katıl", "Hollanda zor durumda" ve "Rutte defol git" yazılı dövizler ve "Bölünmeyi durdur, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" yazılı pankartı taşıdı.

"Kırmızı, beyaz, mavi, Hollanda öldü", "Diren, engelle, bu politikaya artık tahammülüm yok" ve "Rutte defol git" sloganları atan eylemcilerin giydikleri yeleklerde "Paris seni seviyoruz" ve "Hain Rutte, defol git" ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Amsterdam, Hollanda, Güncel
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