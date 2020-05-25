Hollanda'da yaşlı bakım evlerindeki maskelerin yarısı korumasız çıktı - Son Dakika

Hollanda'da maskelerin güvenilirliğinin test edildiği bir araştırmada yaşlı bakım evlerinde kullanılan 25 çeşit maskeden 12'sinin koruyucu olmadığı ortaya çıktı.



Hollanda'da maskelerin güvenilirliğini test eden Greencycl adlı laboratuvar tarafından yapılan araştırmada, yaşlı bakım evlerinde korona virüse karşı önlem olarak kullanılan 25 markaya ait yüz maskesi incelendi. Araştırma sonucu 25 çeşit maskeden 12'sinin koruyucu olmadığı belirlendi. Maskelerden bazılarının en düşük koruma sınırının 30 puan altında olduğu ortaya kondu. Ayrıca salgın döneminde satın alınan bazı maskelerin ise son kullanma tarihinin 10 yıl önce geçtiği belirlendi.



Greencycl'in araştırmasında en düşük puanı alan maskelerin Apeldoorn bölgesindeki Talma Bolgh yaşlı bakım evinde kullanıldığı ifade edildi. Yaşlı bakım evi Müdürü Pieter de Hoek, maskelerin "güvenilir" olduğuna inanılan bir kaynaktan alındığını ifade etti. Hoek, "Personelinizi koruduğunuzu ve mümkün olduğunca güvenli bir şekilde çalıştıklarından emin olduğunuzu düşünüyorsunuz ve daha sonra satın aldığınız maskeler işe yaramaz çıkıyor. İnsanların güvenliği ile ilgili konularda böyle davranılması skandal" dedi.



Öte yandan Hollanda'da korona virüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 830 kişi hayatını kaybederken toplam 45 bin 445 korona virüs vakası tespit edildi. - UTRECHT