Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Yeni Yıl Kutlamalarında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hollanda'da Yeni Yıl Kutlamalarında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

- Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında 2 kişi hayatını kaybettiAMSTERDAM - Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında çıkan olaylarda çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

- Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında 2 kişi hayatını kaybetti

AMSTERDAM - Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında çıkan olaylarda çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda'nın Enschede ve Friesland kentlerinde yılbaşı kutlamaları sırasında olaylar çıktı. Araba tekerlerinin ateşe verilmesi ve hava fişeklerin alevlerinin sıçraması nedeniyle bir ev yandı. Ülke genelinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracın ateşe verilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Alkolün dozunu kaçıranlar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 kişi de hayatını kaybetti. Rotterdam kentinde ise aralarında 15 yaşında bir gencin de bulunduğu 8 kişi havai fişekler nedeniyle hafif yaralandı. Ülkede yeni yıl kutlamalarının maddi bilançosu ağır oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

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