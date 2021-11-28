Honduras halkı genel seçimler için sandık başında - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, devlet başkanlığı ve genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamada, ülkede 18 bölgede kurulan 5 bin 735 oy merkezinde, yerel saatte 07.00'den itibaren oy verme işleminin başladığı bildirildi.

CNE, sandıklarının kapanmasının ardından her oylamanın dijital taramadan geçirilerek kontrol edileceğini ve kayda alınacağını belirtti.

Honduras'ta 12 adayın yarışacağı seçimde, 5 milyondan fazla kişi, devlet başkanının yanı sıra 3 başkan yardımcısı, Ulusal Kongreye 128, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ile 298 belediye başkanını seçecek.

Seçimlerin güvenliğini sağlamak için ordu ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada, Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu, ülkenin çeşitli bölgelerinde seçim sürecini takip edeceği bilgisini paylaştı.

3 aday öne çıkıyor

Anketlere göre devlet başkanı seçiminde, eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisinden Xiomara Castro, Honduras Ulusal Partisinin adayı Nasry Asfura ve Liberal Partiden Yani Rosenthal favori adaylar olarak öne çıkıyor.

Honduras'ta 26 Kasım 2017'de büyük tartışmalara neden olan son seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, oyların yüzde 42,95'ini alarak, yüzde 41,42 oy alan muhalefetin adayı Salvador Nasralla'yı az farkla geride bırakmıştı.

Koltuğunda ikinci dönemindeki Hernandez'in görev süresi 27 Ocak 2022'de tamamlanacak.