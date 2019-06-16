Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da hükümetin geri adımına rağmen binlerce kişi yeniden sokaklarda
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Hong Kong'da hükümetin geri adımına rağmen binlerce kişi yeniden sokaklarda

25 dakika önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısının askıya alınmasını yeterli bulmayan protestocular, ülkenin lideri Carrie Lam'in istifası için gösteri düzenliyor.

Hong Kong'da hükümetin geri adımına rağmen binlerce kişi yeniden sokaklarda, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısının askıya alınmasını yeterli bulmayan protestocular, ülkenin lideri Carrie Lam'in istifası için gösteri düzenliyor.

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde suçluların Çin'e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasının ardından gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla bugün de devam ediyor. Siyah kıyafet giyen ve beyaz karanfil taşıyan binlerce kişi, ülkenin lideri Carrie Lam'in istifası ve yasa tasarının tamamen iptali için sokaklara döküldü.

Hong Kong lideri Carrie Lam, günlerce süren protestoların ardından dün yasa tasarısının askıya alındığını ilan etmişti. Carrie Lam, tasarıyla ilgili bu yıl bir görüşmenin olmayacağının altını çizerek, ilerleyen yıllarda tasarının yeniden gündeme geleceğine işaret etmişti. - HONG KONG
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel
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