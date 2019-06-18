'Hong Kong'da tartışmalı tasarı gündeme gelmeyecek'
23 dakika önce
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, söz konusu yasa tasarısını resmen geri çekmedi ancak tasarının, bu yasa döneminde gündeme gelmeyeceğini söyledi.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:58
Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, söz konusu yasa tasarısını resmen geri çekmedi ancak tasarının, bu yasa döneminde gündeme gelmeyeceğini söyledi.
Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi
KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor