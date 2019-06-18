Son Dakika Haberleri: 'Hong Kong'da tartışmalı tasarı gündeme gelmeyecek'
Son Dakika Ekonomi Haber

'Hong Kong'da tartışmalı tasarı gündeme gelmeyecek'

23 dakika önce

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, söz konusu yasa tasarısını resmen geri çekmedi ancak tasarının, bu yasa döneminde gündeme gelmeyeceğini söyledi.

'Hong Kong'da tartışmalı tasarı gündeme gelmeyecek', System.String[]
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, söz konusu yasa tasarısını resmen geri çekmedi ancak tasarının, bu yasa döneminde gündeme gelmeyeceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:58 
Hong Kong, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:21:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Hong Kong'da tartışmalı tasarı gündeme gelmeyecek'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]