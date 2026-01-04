Hong Kong'da Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
Hong Kong'da Yangın: 1 Ölü

04.01.2026 08:16
Hong Kong'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, çok katlı apartmanların olduğu bir sitenin dairesinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Kawloon ilçesindeki Shek Kip Mei Sitesi'nde sabah saatlerinde bir dairede yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiyeciler dairede 1 kişinin cansız bedenini bulurken, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Apartmanda yaşayan 200'den fazla kişinin tahliye edildiği yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Hong Kong'da, Tai Po ilçesinde çok katlı 8 apartmanın olduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım 2025'te çıkan yangında 161 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

