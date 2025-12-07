Hong Kong'dan Yabancı Medyaya Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hong Kong'dan Yabancı Medyaya Uyarı

07.12.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong, yabancı medya kuruluşlarını yanlış bilgi yaymamaya ve mesleki etik kurallarına uymaya çağırdı.

HONG KONG, 7 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Merkezi Halk Hükümeti Ulusal Güvenlik Koruma Ofisi, yabancı medya kuruluşlarına Hong Kong ile ilgili haberlerinde yanlış bilgi uydurmaktan veya yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ofis, cumartesi günü Hong Kong'da faaliyet gösteren bazı yabancı medya kuruluşlarının yöneticileri ve gazetecileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamasında, bazı yabancı medya kuruluşlarının Wang Fuk Court sitesinde meydana gelen yangında HKSAR'ın afet yardım çalışmalarına karşı iftira niteliğinde açıklamalar yaptığını ve Yasama Konseyi Genel Seçimleri'ne saldırı ve müdahale niteliğinde yayın yaptığını belirtti.

Ofis, bu yanlış haberlerin toplumda düşmanlığı körüklediğini, Hong Kong sakinlerinin duygularını incittiğini ve küresel toplumu yanılttığını belirtti.

Ofis, Hong Kong'daki yabancı medya kuruluşlarının yöneticileri ve muhabirlerini yasalara uymaya, mesleki etik kurallarına ve habercilikte doğruluk, kesinlik, tarafsızlık ve adalet ilkelerine bağlı kalmaya çağırdı.

Ofis, Hong Kong'daki yabancı medya kuruluşlarına bağlı gazetecilerin yasalara uygun habercilik yapma konusundaki meşru hak ve çıkarlarını korumak ve gerekli yardımı sağlamaya devam etmek konusunda HKSAR hükümetine desteğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'dan Yabancı Medyaya Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu
Denizi olmayan Tokat’ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor
Camide “pes“ dedirten olay Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler
“Allah“ isimli kullanıcı ezan sesinin telifini aldı iddiası "Allah" isimli kullanıcı ezan sesinin telifini aldı iddiası
İlçeyi yasa boğan ölüm Henüz hayatını baharındaydı İlçeyi yasa boğan ölüm! Henüz hayatını baharındaydı
Aşk bombası patladı Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

19:24
Selahattin Demirtaş: Keşke Öcalan’ın doğrudan toplumla konuşabilmesinin imkanları yaratılabilse
Selahattin Demirtaş: Keşke Öcalan'ın doğrudan toplumla konuşabilmesinin imkanları yaratılabilse
19:02
Trabzonspor’a Rayyan Baniya’dan kötü haber
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
17:58
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lincoln Henrique’nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
17:56
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
17:06
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 20:35:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hong Kong'dan Yabancı Medyaya Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.