Hong Kong Perakende Satışları Arttı

04.02.2026 14:06
Hong Kong'da perakende satışlar, aralıkta yıllık yüzde 6,6 artışla 35 milyar HKD'ye ulaştı.

HONG KONG, 4 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong'da aralık ayına ilişkin perakende satışların toplam değeri, geçici verilere göre 35 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 4,48 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Söz konusu verilere göre, bu rakamın yıllık bazda yüzde 6,6 artış kaydettiği belirtildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Nüfus Sayımı ve İstatistik Departmanı tarafından salı günü açıklanan verilere göre, çevrimiçi satışlar aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 artışla 3,1 milyar Hong Kong dolarına çıkarak toplam perakende satış değerinin yüzde 8,8'ini oluşturdu.

2025 yılı genelinde perakende satışların toplam değerinin geçici tahminlere göre 380,5 milyar Hong Kong doları olduğu, bu tutarın 2024'e kıyasla yüzde 1 artış gösterdiği belirtildi. Satış hacminin ise bir önceki yılla benzer seviyede kaldığı ifade edildi.

İdari Bölge yönetimi sözcüsü, ileriye dönük olarak, güçlü ekonomik büyüme ivmesi ile desteklenen yerel tüketim eğiliminin iyileşmesi ve ziyaretçi sayısındaki canlı büyümenin devam etmesinin perakende sektörünü desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

