Honor, Global Smartphone Pazarında Yüzde 55 Büyüdü

Honor, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde Çin dışı pazarlardaki akıllı telefon sevkiyatlarını yıllık bazda yüzde 55 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bağımsız araştırma şirketi Omdia tarafından yayımlanan araştırma sonuçları, Honor'un küresel performansını ortaya koydu.

Marka, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde küresel ölçekte ilk 10 akıllı telefon üreticisi arasında yüzde 55 ile Çin dışı pazarlarda en güçlü büyümeyi gösteren şirket oldu.

Türkiye'de yüzde 100 büyüme

Küresel büyüme ivmesi, Honor'un Türkiye pazarındaki performansına da yansıdı. Şirket, 2025 yılı boyunca Türkiye'de akıllı telefon kategorisinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 büyüme kaydetti.

Marka, bu dönemde, Hepsiburada'da "Android akıllı telefonlar tek ürün" sıralamasında ikinci sıraya yükselirken, Vatan Bilgisayar ve Teknosa kanallarında "22 bin 999 lira ila 35 bin 999 lira" fiyat aralığındaki Android telefon satışlarında da ikinci sırada yer aldı.

Tablet kategorisinde de satış hacmini 2024'e kıyasla yüzde 100 artıran şirket, 2025 yılında Android tablet pazarında ilk üç marka arasına girdi.

Honor, bu yıl "kullanıcı odaklı" akıllı ekosistem vizyonuyla çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Magic8 Pro ve Magic V6 gibi "amiral gemisi" akıllı telefon modellerinin yanı sıra HONOR 600 serisinin kullanıcıyla buluşturulması planlanıyor.

Watch 5 ve Earbuds 4 gibi giyilebilir ürünler ile Pad X8b tablet modeli de ekosistemin parçaları olarak öne çıkıyor.