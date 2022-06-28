Honor Magic 4 Ultimate inceleme! - Son Dakika
Üye Girişi

Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

28.06.2022 19:53
Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

Kamera özellikleri ile dikkat çeken Honor Magic 4 Ultimate modeli ne sunuyor? İşte Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

MWC 2022'de Honor Magic 4 ve Magic 4 Pro modelleri ile kullanıcı karşısına çıkan Honor, son olarak bunlara kamera özellikleri ile dikkat çeken Honor Magic 4 Ultimate modelini kattı. İşte Honor Magic 4 Ultimate inceleme! Ne sunuyor?

Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın

Honor Magic 4 Ultimate özellikleri

Honor Magic 4 Ultimate, teknik özellikleri itibariyle serinin en güçlü modeli konumunda. Cihazda 6.81 inç 1312 x 2848 piksel çözünürlüklü LTPO OLED panel mevcut. Bu sayede ekran tazeleme hızları 1 Hz'den 120 Hz'ye kadar dinamik olarak ayarlanabiliyor.

Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

Akıllı telefon, en güçlü mobil işlemcilerinden biri konumundaki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'den güç alıyor. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti, bir adet 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç adet 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihaz, 12 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB dahili depolama ile satışa çıkacak. Bunun dışında kamera özellikleri ile sektördeki diğer modellerden kolaylıkla ayrılacak.

Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

Ön tarafta 12 Megapiksellik selfie kamerası ve yüz tanıma işlemi için 3D derinlik sensörü yer alırken, arka tarafta 1/1.12 inç ve 8 kanallı f/1,6 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera, 1/2 inç 7 kanallı f/2.2 64 Megapiksel ultra geniş açı, 50 Megapiksel geniş spektrum ve OIS destekli 64 Megapiksel telefoto sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Honor Magic 4 Ultimate'in gelişmiş özelliklere sahip kameraları, bu model için özel olarak tasarlanan bir görüntü işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci de Watt başına 13.4 TOPS güç verimliliği ile 28.8 TOPS tepe performans sunarak üst düzey bir kamera deneyimi vadediyor. Aynı zamanda DXOMark kamera testinde 146 puanla Huawei P50 Pro'yu geride bırakarak zirveye yerleşti.

Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

Akıllı telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 4.600 mAh'lik pilden besleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 arayüzünü çalıştırıyor.

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1Ekran6.81 inç kavisli LTPO OLED, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 2.848 x 1.312 çözünürlük, HDR 10+Depolama512 GBBellek12 GBArka kamera1/1.12 inç ve 8 kanallı f/1,6 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera, 1/2 inç 7 kanallı f/2.2 64 Megapiksel ultra geniş açı, 50 Megapiksel geniş spektrum ve OIS destekli 64 Megapiksel telefoto sensörüÖn kamera12 Megapiksel + 3D derinlik sensörüBatarya100W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 4.600 mAh pilDiğerUSB-C bağlantı noktası, IP68 sertifikası, yüz tanımaİşletim sistemiAndroid 12 tabanlı Magic UI 6

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Honor Magic 4 Ultimate inceleme! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:42 Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:38 Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 20:03:57. #1.12#
SON DAKİKA: Honor Magic 4 Ultimate inceleme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement