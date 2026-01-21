Horgos Kara Limanı'nda Rekor Araç İhracatı - Son Dakika
Horgos Kara Limanı'nda Rekor Araç İhracatı

21.01.2026 16:47
Horgos Kara Limanı, 2025'te araç ihracatında %6.9 artışla 450.000 araca ulaştı.

URUMQİ, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve ülkenin otomobil ihracatına yönelik en büyük kara limanı olan Horgos Kara Limanı 2025 yılında araç ihracatında rekor kırdı.

Horgos Gümrük İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre 2025 yılında liman üzerinden bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,9 artışla 450.000 araç ihraç edildi. An itibarıyla günde ortalama 1.000'in üzerinde araç limandan çıkış yapıyor.

Kazakistan sınırında yer alan liman, yeni enerjili araçlar başta olmak üzere Çin yapımı araçların uluslararası pazarlara ulaşmasında "altın koridor" haline gelmiş durumda. Gümrük yetkililerine göre teknolojik rekabet gücü ve maliyet etkinliğine sahip Çin yapımı yeni enerjili araçlar, Orta Asya ve Rusya genelinde popülerlik kazanarak ihracattaki büyümeye büyük katkı sağlıyor.

Horgos Gümrük İdaresi ticari araçların doğrudan sürülerek limandan çıkmasına imkan tanıyan yenilikçi bir gümrükleme sistemi uygulamaya koydu. Bu uygulamanın gümrükleme verimliliğinin artırılmasında kilit rol oynadığını belirtiliyor. Daha önce ihraç edilen araçların büyük bölümü tır kasalarında taşınıyordu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

