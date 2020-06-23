Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, geçen yıl hortum felaketinde kaybolan üniversiteli Kader Buse Acar'dan (20) bir ize 516 gündür rastlanılmadı.

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'dan bir iz bulunamadı. Kaybolduğu günden itibaren jandarma, Sahil Güvenlik, emniyet ekiplerince aylarca yapılan aramalarda sadece 25 Ocak 2019'da Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. Derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, 27 Ocak'ta ise Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. Acılı baba Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise hala sosyal medya paylaşımlarında, kızlarına özlemlerini ve evlatlarının bulunamamasının verdiği üzüntüyü aktardıkları yazılarla yürek dağlıyor.