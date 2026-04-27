HPV uyarısı: "Aşı yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor"
HPV uyarısı: "Aşı yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor"

27.04.2026 14:33
Uzmanlar, HPV’nin toplumda yaygın olduğunu vurgulayarak erken yaşta aşının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Rahim ağzı kanseri vakalarının büyük çoğunluğunda HPV tespit ediliyor.

HPV YAYGIN VE SESSİZ İLERLİYOR

Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nazlı Özkan, HPV’nin toplumda son derece yaygın bir virüs olduğunu söyledi. Özkan, rahim ağzı kanseri olan kadınların yüzde 98’inde HPV tespit edildiğini belirterek, enfeksiyonun yıllarca vücutta sessiz şekilde kalabildiğine dikkat çekti.

AŞI ERKEN YAŞTA DAHA ETKİLİ

HPV aşılarının güvenilir olduğunu vurgulayan Özkan, aşının erken yaşta yapılması durumunda kansere karşı yüzde 90’ın üzerinde koruma sağladığını ifade etti. Bağışıklık sistemi güçlü bireylerde HPV enfeksiyonunun kansere dönüşmesinin ortalama 15-20 yıl sürdüğünü belirten Özkan, bu sürecin düzenli takip açısından önemli olduğunu dile getirdi.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN KORUMA ŞART

HPV’nin cinsel yolla bulaştığını hatırlatan Özkan, sadece kadınların değil erkeklerin de bağışıklık kazanmasının toplum sağlığı açısından kritik olduğunu söyledi. Uzmanlar, erken aşılama ve bilinçlenmenin rahim ağzı kanseriyle mücadelede en etkili yöntemler arasında yer aldığını vurguluyor.

Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
15:16
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:53
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
