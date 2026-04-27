HPV uyarısı: "Aşı yüzde 90\'dan fazla koruma sağlıyor"

Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nazlı Özkan, HPV’nin toplumda son derece yaygın bir virüs olduğunu söyledi. Özkan, rahim ağzı kanseri olan kadınların yüzde 98’inde HPV tespit edildiğini belirterek, enfeksiyonun yıllarca vücutta sessiz şekilde kalabildiğine dikkat çekti.
HPV aşılarının güvenilir olduğunu vurgulayan Özkan, aşının erken yaşta yapılması durumunda kansere karşı yüzde 90’ın üzerinde koruma sağladığını ifade etti. Bağışıklık sistemi güçlü bireylerde HPV enfeksiyonunun kansere dönüşmesinin ortalama 15-20 yıl sürdüğünü belirten Özkan, bu sürecin düzenli takip açısından önemli olduğunu dile getirdi.
HPV’nin cinsel yolla bulaştığını hatırlatan Özkan, sadece kadınların değil erkeklerin de bağışıklık kazanmasının toplum sağlığı açısından kritik olduğunu söyledi. Uzmanlar, erken aşılama ve bilinçlenmenin rahim ağzı kanseriyle mücadelede en etkili yöntemler arasında yer aldığını vurguluyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?