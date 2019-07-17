Son Dakika Haberleri: Hrant Dink davasında karar açıklandı: Erhan Tuncel'e 99,5 yıl; Ogün Samast'a 2,5 yıl hapis
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Hrant Dink davasında karar açıklandı: Erhan Tuncel'e 99,5 yıl; Ogün Samast'a 2,5 yıl hapis

3 saat önce

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada cezalar açıklandı.

Hrant Dink davasında karar açıklandı: Erhan Tuncel'e 99,5 yıl; Ogün Samast'a 2,5 yıl hapis, System.String[]
Silahlı saldırı sonucu 2007'de hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada cezalar açıklandı.

Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
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Hrant Dink, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:52 
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