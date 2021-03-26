Hrant Dink davasında karar günü - Son Dakika

Hrant Dink davasında karar günü

26.03.2021 08:38

Hrant Dink davasında karar günü Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada mahkemenin sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından kararını açıklaması bekleniyor.

Hrant Dink davasında karar günü

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada mahkemenin sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından kararını açıklaması bekleniyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 14 Aralık 2020 tarihinde duruşma savcısı, 68 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını dava dosyasına sunmuştu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını talep eden savcılık, 11 sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istemişti. Dava sürecinde hayatını kaybeden bir sanığın hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, 51 sanığın ise cezalandırılmasını istemişti.

Savcılık mütalaasında, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini istemişti. Mütalaada, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık gazeteci Ercan Gün'ün, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden savcılık, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz'ün 'kasten öldürme' ve 'anayasayı ihlal' suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istemişti.

Mahkeme 10 Şubat'ta görülen duruşmada savunmaların tamamlanması nedeniyle dosyayı incelemek üzere, duruşmayı 5 Mart'a ertelemişti. 5 Mart günü görülen duruşmada, mahkeme başkanı Akın Gürlek, üye hakim Ferhat Şahin'in ameliyat olduğunu belirtmiş ve duruşma karar için bugüne ertelenmişti.

Bugün görülecek olan 131'inci celsede sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Hrant Dink davasında karar günü
Hrant Dink davasında karar günü
Hrant Dink davasında karar günü
Hrant Dink davasında karar günü

Fetullahçı Terör Örgütü, Agos Gazetesi, Hrant Dink, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hrant Dink davasında karar günü - Son Dakika


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