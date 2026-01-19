Hrant Dink İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hrant Dink İçin Anma Töreni

Hrant Dink İçin Anma Töreni
19.01.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hrant Dink, öldürülmesinin 19. yılında Şişli'de anıldı, katılımcılar karanfil bırakıp mum yaktı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19'uncu yılında, Şişli'de anma töreni düzenlendi.

Kurucusu olduğu gazetesi önünde, 19 Ocak 2007'de tetikçi Ogün Samast'ın silahından çıkan kurşunla öldürülen Dink için Şişli Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenen anmaya gazetecinin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Katılımcılar, Dink'in öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp, mum yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler bırakıldı.

Binaya, üzerinde Hrant Dink'in fotoğrafının yanı sıra "Hakikatin İzinde, Adaletin Peşinde" yazılı afiş asıldı. Çeşitli sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden konuşması dinletildi.

Dink'in arkadaşı Leda Mermer, burada yaptığı konuşmada, Agos gazetesinin kuruluşunun 30'uncu yılında karışık duygular içinde oldukları dile getirdi.

Mermer, derdini Türkçe anlatıp geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen bir gazeteci olma hayaliyle Agos'un kapısından içeri girdiğini belirterek, "Agos'taki bu ekibin lokomotifi Baron Hrant'tı. Bulunduğu her ortama enerji katardı. Çalışırken de duygularını dolu dolu yaşar, öfkesini de sevincini de kendine has üslubuyla sonuna kadar gösterirdi. Benim çok önemli bulduğum bir yönü de kadın mücadelesini her zaman desteklediği gibi Agos'ta da kadınların belirleyici rol oynadığı bir yapı oluşturmuş olmasıdır." diye konuştu.

Tören nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Şişli Halaskargazi Caddesi de anma boyunca trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

Hrant Dink, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hrant Dink İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:52:23. #7.11#
SON DAKİKA: Hrant Dink İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.