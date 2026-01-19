Hrant Dink İçin Anma Töreni

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19'uncu yılında, Şişli'de anma töreni düzenlendi.

Kurucusu olduğu gazetesi önünde, 19 Ocak 2007'de tetikçi Ogün Samast'ın silahından çıkan kurşunla öldürülen Dink için Şişli Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenen anmaya gazetecinin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Katılımcılar, Dink'in öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp, mum yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler bırakıldı.

Binaya, üzerinde Hrant Dink'in fotoğrafının yanı sıra "Hakikatin İzinde, Adaletin Peşinde" yazılı afiş asıldı. Çeşitli sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden konuşması dinletildi.

Dink'in arkadaşı Leda Mermer, burada yaptığı konuşmada, Agos gazetesinin kuruluşunun 30'uncu yılında karışık duygular içinde oldukları dile getirdi.

Mermer, derdini Türkçe anlatıp geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen bir gazeteci olma hayaliyle Agos'un kapısından içeri girdiğini belirterek, "Agos'taki bu ekibin lokomotifi Baron Hrant'tı. Bulunduğu her ortama enerji katardı. Çalışırken de duygularını dolu dolu yaşar, öfkesini de sevincini de kendine has üslubuyla sonuna kadar gösterirdi. Benim çok önemli bulduğum bir yönü de kadın mücadelesini her zaman desteklediği gibi Agos'ta da kadınların belirleyici rol oynadığı bir yapı oluşturmuş olmasıdır." diye konuştu.

Tören nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Şişli Halaskargazi Caddesi de anma boyunca trafiğe kapatıldı.