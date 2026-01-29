HSK'dan Yeni Atama Kararları

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığından atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre adli yargıda 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı. İdari yargıda ise 3 hakim adayı çeşitli mahkeme üyeliklerine atandı.