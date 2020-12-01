Huawei'den Türkiye'deki uyku ve stres sorunları araştırması - Son Dakika

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu ve IPSOS bağımsız araştırma şirketinin Türkiye'de gerçekleştirdiği araştırma, bireylerin uyku ve stres sorunlarını belirleyip bununla nasıl baş ettiklerini ortaya koydu.

Huawei açıklamasına göre, araştırma kapsamında, 18-45 yaş arasında geniş bir demografik kitle hedef olarak seçildi. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 22'si uyku sorunları yaşadığını, yüzde 31'i ise bu sorunların son birkaç ayda artış gösterdiğini belirtti.

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 77'si aynı zamanda orta veya yüksek derecede stres altında olduklarını aktarırken, kişilerin kendi sağlık sorunları bu stres kaynağının yüzde 29'unu ve yakınlarının veya akrabalarının sağlıkları ise yüzde 21'ini oluşturdu.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 94'ü stres ile başa çıkmak için televizyonda bir film veya dizi seyretmeyi seçiyor. Yüzde 92'si gün içerisinde yalnızca kendilerine ait bir zaman dilimi oluşturmaya çalışırken, yüzde 93'ü de müzik dinlemenin iyi geldiğini düşünüyor.

En çok şikayet edilen konuların başında, yüzde 53 ile yorgunluk ve enerjisizlik, yüzde 44 ile uyku bozuklukları geliyor. Katılımcılara uykuyla ilgili spesifik olarak ne gibi sorunlar yaşadıkları sorulduğunda ise yüzde 71 ile yorgun uyanma, yüzde 64 ile gün içinde uykusuzluk sebebiyle yorgun olma ve bunlara rağmen yüzde 57 ile uykuya dalma sorunları başı çekiyor. Az veya kalitesiz uykunun hayatlarını etkilemediğini iddia eden kişilerin oranı da yüzde 4 olarak belirlendi.

Katılımcıların uyku sorunları ile başa çıkmak için yaptıkları

Katılımcılara uyku sorunları ile başa çıkmak için ne yaptıkları sorulduğunda alınan yanıtlara göre yüzde 83'ü gün içinde kestirme ve şekerleme yapmaktan uzak durmaya çalıştıklarını, yüzde 77'si ise uyumadan önce kahve-çay içmeyi kestiklerini belirtti. Yüzde 63'ü de günlük yemek diyetlerinde daha sağlıklı alternatiflere yönelmeye çalıştıklarını aktardı.

Katılımcılara ayrıca mobil uygulama veya cihazların uyku veya stres durumlarında bir iyileşme sağlayıp sağlayamayacakları sorulduğunda, yüzde 50'si uyku kalitesinde, yüzde 58'i ise stres seviyelerinde olumlu etki beklediklerini bildirdi. Katılımcıların yüzde 74'ü uyku izleme, düzenleme veya destek alma amaçlı bir akıllı saat kullanmaya sıcak bakıyor.

Huawei Watch GT 2 Serisi

Açıklamaya göre, Huawei, ürünlerini tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirerek sunuyor. Huawei Watch GT 2 Serisi, söz konusu araştırmada da görülen akıllı saat beklentilerini karşılayan etkileyici pil ömrü ve spor özellikleriyle biliniyor. Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch GT 2 ve Huawei Watch GT 2e, iki haftalık pil ömrüyle öne çıkarken, kullanıcıların pilin tükenmesinden endişe etmeden saatin özelliklerinden yararlanmasına olanak tanıyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch GT 2 ve Huawei Watch GT 2e'nin her üçü de sağlık ve fitness özellikleri sunuyor. Ürünler 15 profesyonel egzersiz ile 100'den fazla özelleştirilmiş egzersiz modu, SpO2 (kan oksijen doygunluğu) seviyesi izleme, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, anormal kalp atış hızı hatırlatıcıları, basınç seviyesi izleme ve döngü izleme haricinde 100 egzersiz modunu da destekliyor. Özellikler, kullanıcılara sağlıklı bir hayat yaşamalarını sağlayan lider bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunuyor.

Huaewi Watch GT 2 Pro, siyah ve küllü kahve model seçenekleri ve Huawei Online Mağaza'ya özel kampanya seçenekleri ile 2 bin 299 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilerle buluşurken, Huaewi Watch GT 2 akıllı saatin siyah, kahve deri, haki deri ve beyaz renk seçenekleri 1.399 TL, pembe altın renk seçeneği ise 1.499 TL tavsiye edilen fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da satılıyor.

Huaewi Watch GT 2e ise grafit siyahı, kırmızı lav ve yeşil nane renk seçenekleriyle 999 TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da satışa sunuluyor.