Huawei'den ayrılan Honor yeni yol haritasını duyurdu!

ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ağır ambargo ve ticari kısıtlamaların ardından kendine farklı bir rota çizen Honor, artık kendi yolundan gidiyor. Honor EU Başkanı Tony Ran ve Honor Batı Avrupa CMO'su Clement Wong IFA Berlin Fuarı'nda şirketin geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Honor, yeni işletim sistemi ve katlanabilir telefonu ile geliyor

Yöneticiler, Huawei ile yaşanan ayrılığın ardından Honor'un izleyeceği yol, yazılım planları ve tanıtılması planlanan cihazlar gibi birçok konuya açıklık getirdi. Honor, özellikle önümüzdeki günlerde tanıtılacak Magic OS 7 ile birlikte Huawei'den artık büyük oranda kopmayı planlıyor.

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Yaklaşık 18 aydır Huawei'den ayrı olarak hareket ettiklerini belirten yöneticiler artık tamamen ayrı bir marka olarak hareket edeceklerini vurguluyor. Huawei ve diğer markalardan ayrışmak için çalışmalarını sürdüren markanın yöneticileri, bu sürecin ise zaman alacağının farkında.

Özellikle yazılım açısında süreci hızlandırmak istediklerini vurgulayan Honor, özellikle Magic OS 7 ile birlikte bu konuda önemli bir adım atacakları inancında. Çinli üretici bunun yanı sıra tasarım ve kullanım açısından tamamen farklı bir amiral gemisi model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Honor bu sayede diğer tüm Android telefon üreticilerinden ayrılmayı planlıyor.

2021'de Huawei'den ayrıldığında yaklaşık 8 bin çalışana sahip olan şirketin bugün yaklaşık olarak 13 bin çalışanı bulunuyır. Bu süreçte yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeye odaklanan Honor, 8 bin çalışanını Ar-Ge'de konumlandırarak, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu da bir kez daha ortaya koyuyor.

Günümüzde birçok akıllı telefonun birbirine benzediğini vurgulayan yöneticiler, Honor'un bu konuda farklı bir adım atacağını açıkladı. Özellikle katlanabilir telefon konusunda büyük potansiyel gören şirket, yakın zamanda Magic V isimli telefonuyla da bu segmetteki iddiasını ortaya koyacak.

Qualcomm ve Sony ortaklığı öne çıkıyor

Pazarın büyük ekranlı telefonlar tarafından ele geçirildiğini belirten Clement Wong, kullanıcıların büyük ekranlara ilgisinin devam edeceği inancında. Diğer yandan ise katlanabilir telefonlar ile hem kompakt boyutlar hem de büyük ekranı bir arada sunulabileceğini belirten yönetici, markanın yeni katlanabilir telefonunun tanıtımı hakkında ise net bir tarih vermekten kaçındı.

İşlemci konusunda Qualcomm ve kamera tarafında ise Sony ile anlaşmaları bulunan Honor, önümüzdeki dönemde akıllı telefon pazarında adından daha fazla söz ettirecek gibi görünüyor. Peki siz Honor markalı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.