Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta - Son Dakika

Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta

Huawei'nin en güçlü dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro, Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta, System.String[]

Huawei'nin en güçlü dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro, Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, akıllı cihaz inovasyonunda öne çıkan Huawei, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknolojik uzmanlığını Huawei MateBook X Pro ile gösteriyor.

Parmak İzi Güç Düğmesi ve klavyeye gömülü kamera gibi sektördeki ilk teknolojiler kullanışlı bir deneyim sunuyor.

Yeni Huawei MateBook X Pro, birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeyle sunuluyor.

Huawei MateBook X Pro, Türkiye'ye Space Grey renk seçeneğiyle geliyor.

Huawei'nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı; 14,6 mm kalınlık ve 1,33 kg ağırlıkla sunuluyor.

Lider endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanan Huawei, Ultra FullView ekranı oluşturdu ve her tarafta ince çerçevelerle Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro'da yüzde 91 ekran-gövde oranı elde ediyor.

Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için 3: 2 en boy oranını benimsiyor.

3000 x 2000 çözünürlükteki ekran sRGB renk gamının tamamını gösterebiliyor.

1500: 1 kontrast ve 450 nit parlaklık ile doğrudan güneş ışığı altında da kullanılabiliyor.

Zengin renkler ve 3K çözünürlük, içeriği canlandırmaya yardımcı oluyor.

Ayrıca, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.

Performans ve verimlilik

Hafif ve taşınabilir yeni HUAWEI MateBook X Pro, 10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U ile performans sağlıyor.

2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılan yeni Huawei MateBook X Pro, grafik ve video düzenlemeden oyun ve multimedya içerik tüketimine kadar her senaryoda sorunsuz bir deneyim sunuyor.

En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı bir soğutma sistemi barındırıyor.

Ayrıca Huawei Shark Fin Fans 2.0'ın daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıkları bulunuyor.

Yeni Huawei MateBook X Pro, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.

Huawei MateBook X Pro, üstün bir ses deneyimi sunan dört hoparlörler sunuyor.

Ayrıca, Huawei MateBook X Pro 56Wh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor.

Huawei'nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun pil ömrüne ulaşabiliyor.

Huawei MateBook X Pro, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor.

Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge'ı da destekliyor.

56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.

Huawei MateBook X Pro üzerinde biri SuperCharge'ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.

En hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekliyor

Huawei MateBook X Pro'nun en hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekleyen dizüstü bilgisayar olma özelliği de bulunuyor.

Bu özellik daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor.

MateBook'daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızları sunuyor.

2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavye, gece ve gündüz üst düzey yazım performansı sunuyor.

Klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmıyor.

Huawei Share ile Huawei MateBook X Pro ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Çoklu Ekran İş Birliği (Multi-screen Collaboration), sadece dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında iş birliği yapılmasını da sağlıyor.

Huawei, üçlü işleme yeteneği ve MateBook'un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırdı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmanın potansiyelini kullanıcılara sundu.

Huawei MateBook X Pro, 14 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.

Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta - Son Dakika Ekonomi
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