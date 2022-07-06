Huawei MatePad 10.4 inceleme! - Son Dakika
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Huawei MatePad 10.4 inceleme!

06.07.2022 19:00
Huawei MatePad 10.4 inceleme!

Huawei MatePad 10.4 özellikleri ile yüksek performansa ihtiyaç duymayan kişileri hedefliyor. Huawei MatePad 10.4 inceleme videosu sizlerle.

MatePad tablet modelleri ile ön plana çıkan Huawei, güncellenmiş MatePad 10.4 modelini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Huawei MatePad 10.4 özellikleri ile yüksek performansa ihtiyaç duymayan kişileri hedefliyor. Huawei MatePad 10.4 inceleme videosu sizlerle.

Huawei MatePad 10.4 inceleme

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Huawei MatePad 10.4 özellikleri

Tabletin 10.4 inçlik IPS ekranı 2000×1200 piksel çözünürlük sunuyor. Alüminyum bir çerçeve ve arka kapak ile gelen tablet, HiSilicon Kirin 710A işlemciden güç alırken 4 GB/ 64 GB ve 4 GB/ 128 GB depolama seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.

Huawei MatePad 10.4 inceleme!

14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 710A, Mali G51 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafında ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alan tablet, 18W hızlı şarj desteğine sahip 7250 mAh bataryadan besleniyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı ile karşımıza çıkan MatePad'in kalem desteği olsa da, kutusundan çıkmıyor ancak Akıllı Klavye yer alıyor. Cihaz HarmonyOS 2.0 işletim sistemi ile geliyor.

MatePad 10.4 teknik özellikleri

Yükseklik: 154.96 mm I Genişlik: 245.2 mm I Kalınlık: 7.35 mm

Ağırlık: Yaklaşık 450 g (Pil Dahil)

Ekran: 10.4 inç IPS, 16.7 milyon renk, 2000 x 1200 (225 ppi)

İşlemci: HiSilicon Kirin 710A

İşletim sistemi: HarmonyOS 2

Hafıza: 4 GB RAM + 128 GB ROM

Kamera: 13 MP arka (Otofocus, f/ 1.8 diyafram), 8 MP ön (Sabit Odak, f/ 2.0 diyafram)

Pil: 7250 mAh

Bağlanabilirlik: Wifi 2.4 GHz & 5 GHz ve Bluetooth 5.1

Sensörler: Yerçekimi Sensörü, Manyetik Alan Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Durum Göstergesi

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Huawei MatePad Paper, Türkiye'de satışa çıktı! Huawei MatePad Paper, Türkiye'de satışa çıktı!
Kaynak: Shiftdelete

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

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