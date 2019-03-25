Son Dakika Haberleri: Hubble Teleskobu "Messier 49 Galaksisi"Ni Fotoğrafladı

Hubble Teleskobu "Messier 49 Galaksisi"Ni Fotoğrafladı

1 saat önce

Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 56 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 49 Galaksisi'ni görüntüledi.

Hubble Teleskobu
Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 56 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 49 Galaksisi'ni görüntüledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Başak (Virgo) Takımyıldızı'ndaki yıldız öbeklerinden biri olan eliptik biçimli galaksinin Hubble tarafından çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

Fotoğrafta galaksi merkezindeki ışık huzmesinden çevreye doğru genişleyen kızıl renkteki toz bulutları ve yıldızlar görülüyor.

Fransız gökbilimci Charles Messier'in 1771'de keşfettiği galaksinin, 157 bin ışık yılı çapında olduğu ve yaklaşık 200 milyar yıldıza ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Kuzey Yarımküre'den gözlenebilen Messier 49'un eliptik biçiminden ötürü, resimsel ve belirgin yapıdaki spiral galaksilere göre daha yumuşak ve belirsiz hatlara sahip olduğuna dikkati çeken NASA uzmanları, eliptik galaksilerin daha yaşlı yıldızları barındırdığı, bu yüzden daha solgun renkte olduğunu ifade ediyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel
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