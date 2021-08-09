HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Yavuz'un kabrini ziyaret etti - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki yıl önce vefat eden partisinin genel başkan yardımcılarından Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini, ölüm yıl dönümünde ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, beraberinde HÜDA PAR İl Başkanı Mustafa Yetiş ve partililerle 9 Ağustos 2019'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yavuz'un Yeni Mahalle Mezarlığındaki kabrine gitti.

Burada partililerle dua eden Yapıcıoğlu, Yavuz'a Allah'tan rahmet diledi.

Mezarlıktaki Yavuz'u anma programına Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, HÜDA PAR İlçe Başkanı İrfan Demiral, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, partililer, ailesi ve arkadaşları katıldı.