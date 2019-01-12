Hüda Par Seçimlere Katılmayacak
1 saat önce
Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
Hüda Par
Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin
, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararlarının boykot olmadığını dile getiren Şahin, ileriye dönük hedefe ulaşma ve ekonomik nedenlerden dolayı böyle bir karar verdiklerini belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı
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