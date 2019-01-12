Son Dakika Haberleri: Hüda Par Seçimlere Katılmayacak

Hüda Par Seçimlere Katılmayacak

1 saat önce

Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

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Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararlarının boykot olmadığını dile getiren Şahin, ileriye dönük hedefe ulaşma ve ekonomik nedenlerden dolayı böyle bir karar verdiklerini belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Hüda Par, Güncel
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