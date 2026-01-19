HÜDA PAR ve Kürdistan İslami Birlik Görüştü

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile görüştü.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Sayın Selahaddin Bahaddin'i Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye'de devam eden süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesini kullandı.