HÜDA PAR ve Kürdistan İslami Birlik Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

HÜDA PAR ve Kürdistan İslami Birlik Görüştü

19.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zekeriya Yapıcıoğlu, Selahaddin Bahaddin ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile görüştü.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Sayın Selahaddin Bahaddin'i Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye'de devam eden süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR ve Kürdistan İslami Birlik Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:38:08. #7.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR ve Kürdistan İslami Birlik Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.