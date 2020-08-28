Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Merkez İstişare Kurulu Üyesi Seyithan Aksoy, Kozluk İlçe Başkanı Yusuf Işık'ın yer aldığı heyet, ilçeye yeni atanan Kaymakam Eyyüp Güngör'ü makamında ziyaret etti.
Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için el ele vererek güzel işler yapamaya devam edeceklerini kaydetti.
HÜDA PAR heyeti ise Kaymakam Güngör'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › HÜDA PAR yönetiminden, Kaymakam Eyyüp Güngör'e ziyaret - Son Dakika