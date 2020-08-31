HÜDAPAR Batman İl Başkanı Şahin'den yazar Işıl Özgentürk'e tepki - Son Dakika

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, Cumhuriyet Gazetesi yazarI Işıl Özgentürk'ü kınadı.

Şahin yaptığı açıklamada Özgentürk'ün yazısında yer alan ifadelerin yalan olduğunu belirterek, "İşi gücü ifsat, fitne ve dindar insanlara hakaret olan Cumhuriyet Gazetesi, haya ve edepten yoksun müfteri bir bayan köşe yazarı Işın Özgentürk'ün Batmanlı kızlar hakkında iftira ve yalan dolu bir yazısını yayınlamış." dedi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Güya kızlarımıza sahiplenme adına hem kızlarımıza hem de ailelerine iftiralarda bulunup tahkir etmiş. Aslında karanlık ve müfsit dünyalarını bize reva görmüşler. Aksine Batmanlı kızlar okuyan, ülkemizin en iyi üniversitelerinde eğitim gören, kariyer yapmaktadırlar. En ücra köylerde ve imkansızlıklar içerisinde dahi eğitimlerini görmeye çalışıyorlar. Bahsedildiği gibi haklarından mahrum bırakılmaları, baskı altında tutulmaları söz konusu değil. Belki Cumhuriyet Gazetesinin karanlık dünyasından kendilerini muhafaza ediyorlardır. Bu gazeteyi ve yazar kılıklı bayanı kınıyorum."