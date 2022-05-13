Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR - Son Dakika
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Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR

13.05.2022 12:15

Son dakika haberi... GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki terörist hedefleri vurmaya devam ediyor.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki terörist hedefleri vurmaya devam ediyor. Şu ana kadar 21 teröristin öldürüldüğü bölgede PKK/ YPG'lilerin tahrip edilen karargahları görüntülendi.

Karkamış ilçesinin Suriye sınırındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristlerce dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Havan topu mermileri ve roketler, karakol ile ilçedeki bazı noktalara isabet etti. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 3 asker ile 1 sivil ise yaralandı.

Saldırının ardından terör örgütüne ait hedefler sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı. Gece boyu yapılan topçu atışlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne ait mevzi, karargah ve sığınakların da tahrip edildiği Ayn El Arap'ın Zor Mağar köyü ve kırsalında sabah saatlerinden itibaren insansız hava araçları ile tespit edilen teröristler topçu atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR
Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR
Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR
Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR

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Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... HUDUT KARAKOLUNA SALDIRAN TERÖRİSTLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR - Son Dakika
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