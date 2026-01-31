Hudut Kartalları Sınırda Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
Hudut Kartalları Sınırda Güvenliği Sağlıyor

31.01.2026 10:11
31.01.2026 10:11
Iğdır'da Hudut Kartalları, yerli teknolojiyle sınır güvenliğini 7/24 sağlıyor, yasa dışı geçişleri önlüyor.

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde Türkiye- İran sınırında görev yapan 'Hudut Kartalları', yerli ve milli imkanlarla donatılan ileri teknoloji sistemlerle, yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör tehditlerine karşı, sınır hattını 7 gün 24 saat esasına göre koruyor. DHA ekibi de Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan Hudut Kartalları'nın sınır hattındaki çalışmalarını yerinde görüntüledi.

Türkiye-İran sınır hattında güvenliğin artırılması amacıyla 2021 yılında Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerini kapsayan bölgede modüler beton duvar inşa çalışmalarına başlandı. Zorlu arazi ve sert iklim şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalarda, sınır hattı öncelikle mayınlardan temizlendi. Ardından modüler beton duvarlar inşa edilirken, bir metre yüksekliğinde jiletli tel çekildi, 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde de hendekler kazıldı. Fiziki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli sistemlerle sınır hattındaki önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüş sistemleri, optik kuleler ve insansız kara araçlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetleri kesintisiz sürdürülüyor. Mayın ve bomba arama köpek timleri de sınır güvenliğinde aktif görev alıyor.

Hudut hattında, İHA, dron ve paramotor gibi hava tehditlerine karşı hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı personel taşıyıcılar konuşlandırılırken, dronsavar sistemleri de muhtemel saldırılara karşı aktif olarak kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule kurulumunun tamamlandığı, 380 kilometre modüler beton duvar inşa edildiği ve 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, hudut hattının mevcut keşif ve gözetleme vasıtalarıyla her türlü iklim ve arazi şartında 7 gün 24 saat izlendiği, İHA, SİHA ve insansız keşif uçaklarıyla sürekli uçuşlar yapıldığı belirtildi.

KESKİN NİŞANCI TİMLERİ DE GÖREV YAPIYOR

DHA ekibi de Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan Hudut Kartalları'nın sınır hattındaki çalışmalarını yerinde görüntüledi. Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı bulunan tek ili olan Iğdır'ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde yer alan 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi sorumluluk sahasında görev yapan 'Hudut Kartalları', yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör tehditlerine karşı sınır hattını anbean gözetliyor. 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi sorumluluk sahasında aydınlatma sistemleri, termal kameralar, fotokapanlar, sismik sensörler, dron ve dronsavar sistemleri ile elektro-optik kuleler bulunuyor. Keşif ve gözetleme faaliyetleriyle önlem alan Hudut Kartalları, yerli ve milli son teknoloji cihazlarla donatılan sınır hattında dedektörler, mayın arama köpekleri ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile arazi arama-tarama faaliyetleri yürütüyor.

Yasa dışı göç, kaçakçılık ve terör örgütü mensuplarının geçişlerini engellemek amacıyla menfezler kamera ve fotokapanlarla kontrol altına alınırken, olası geçiş noktalarına yerleştirilen sistemler anlık uyarı ve canlı görüntü aktarımıyla güvenliğe katkı sağlıyor. Bölgede ayrıca kritik durumlara anında müdahale edebilecek keskin nişancı timleri de görev yapıyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hudut Kartalları Sınırda Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Hudut Kartalları Sınırda Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
