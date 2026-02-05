Hükümlüler Üretiyor: Ekonomiye Destek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların, işyurdu müdürlüklerinde bulunan atölyelerde üretim sürecine dahil edildiğini belirterek, "Birinci amacımız, ceza adaletine katkı sağlamak, toplumu suçtan korumak, toplumsal huzuru daha da kuvvetlendirmek, cezaevinden tahliye olduğunda artık suç işlemeyecek aşamaya getirmek." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kızılay'daki satış mağazasını ziyaret etti.

Mağazada vatandaşlarla birlikte alışveriş yapan ve buradaki kişilerle sohbet eden Tunç, vatandaşlara ürünler hakkındaki değerlendirmelerini sordu. Bakan Tunç'un sorusu üzerine vatandaşlar da işyurtları mağazalarında alışveriş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ürünleri kaliteli bulduklarını ifade etti.

"Ekonomiye destek sağlıyorlar"

İşyurtlarının eğitim ve üretim faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Tunç, atölye ve tesislerde üretilen ürünlerin, satış mağazalarında ve Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen fuarlarda vatandaşların beğenisine sunulduğunu belirtti.

Hükümlü ve tutukluların, işyurtları atölyelerinde öğrendikleri meslekleri tahliye olduktan sonra da kendi işlerini kurarak icra edebildiklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Bugün Kızılay'daki İşyurtları Satış Mağazamızı ziyaret ettik. Tüm mağazalarımızda olduğu gibi burada da gıdadan giyime, ayakkabıdan hediyelik eşyaya varıncaya kadar birçok kaliteli ürünü uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunuyoruz. Amacımız ceza adaleti sisteminde bir yaptırımla karşı karşıya kalan hükümlü ve tutuklunun ıslahını gerçekleştirmek, onları topluma kazandırmak. İşyurtları Kurumumuz vasıtasıyla oluşturduğumuz tesis ve atölyelerdeki üretim süreçlerinde onları kendi istekleriyle çalıştırıyoruz. Hem kendi ekonomilerine hem de üreterek ülkemiz ekonomisine destek sağlıyorlar. Bu çalışmalarla bir meslek kazanmış ve o mesleği cezaları bittikten sonra dışarıda uygulayarak topluma kazanmış oluyorlar."

Tunç, 3 binden fazla atölye ve fabrikada, 200'den fazla iş kolunda üretim yapıldığını bildirerek, "Birinci amacımız ceza adaletine katkı sağlamak, toplumu suçtan korumak, toplumsal huzuru daha da kuvvetlendirmek, suç işleyen kişileri cezaevinden tahliye olduğunda artık suç işlemeyecek aşamaya getirmek. Bu süreçte üretim aşamasında ortaya çıkan ürünleri uygun fiyatlarla ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Gıdadan hayvancılığa, süt ürünlerinden tekstile, mobilyadan metal eşyaya varıncaya kadar aklınıza gelen, insanın ihtiyacı olan her çeşit ürün işyurtlarımızda üretiliyor. Bugün vatandaşlarımızın memnuniyetini de sohbetlerimizde gördük ve mutlu olduk." açıklamalarında bulundu.

Türkiye genelinde 97 mağaza bulunuyor

Ceza ve İnfaz Kurumlarında 378 işyurdu müdürlüğü bulunuyor. 3 binden fazla atölye ve tesiste her yıl ortalama 70 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor.

Mobilyadan tekstil ve konfeksiyona, metal işlerinden el emeği ürünlere, temizlikten kozmetiğe, inşaat ve onarım malzemelerinden gıda, tarım ve hayvancılığa kadar 200'den fazla iş kolunda üretilen ürünler, Türkiye genelindeki 97 satış mağazasında satışa sunuluyor.