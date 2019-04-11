Son Dakika Haberleri: Hükümlüyü Şüpheli Paket İhbarı Yakalattı

Hükümlüyü Şüpheli Paket İhbarı Yakalattı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kişi, hastanenin yemekhanesinde yaptığı şüpheli paket ihbarı sonucu yakalandı.

Hükümlüyü Şüpheli Paket İhbarı Yakalattı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kişi, hastanenin yemekhanesinde yaptığı şüpheli paket ihbarı sonucu yakalandı.

Polisi arayan bir kişi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi yemekhanesinde şüpheli bir paket olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine hastaneye, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi.

Kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, ihbarı yapan kişinin Fatih Kılıççalan olduğunu belirledi.

Kılıççalan'ın "Silahlı yağma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:25 Kaynak: AA
Şehir Hastanesi, Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Güncel
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