Hull City, Southampton\'ı Deplasmada Mağlup Etti

17.01.2026 22:00
Hull City, Southampton'ı 2-1 yenerek play-off iddiasını güçlendirdi. 5. sıraya yükseldi.

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden ve ligin kadro değeri en yüksek takımlarından biri olan Southampton'ı deplasmanda mağlup etti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, 27. haftada deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Hull City, son 7 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, maç eksiği olmasına rağmen 44 puanla ligde 5. sıraya yükseldi.

Turuncu-siyahlılar, aldığı bu galibiyetle play-off yolundaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

