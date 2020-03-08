Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır' - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır' - Son Dakika Magazin

Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'

34 dakika önce

Sanatçı, "Boeing-Boeing", "Kaktüs Çiçeği" ve Cahide Sonku'nun hayatını konu alan "Cahide" oyunundan aldığı teklifleri, gündeminde bir müzikal projesi olduğu için reddetti.

Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır', System.String[]

Sanatçı, "Boeing-Boeing", "Kaktüs Çiçeği" ve Cahide Sonku'nun hayatını konu alan "Cahide" oyunundan aldığı teklifleri, gündeminde bir müzikal projesi olduğu için reddetti. Avşar, yer alacağı müzikalin detaylarını ise şimdilik sır gibi saklıyor ve çalışmalarını gizlilik içinde yürütüyor.

Cahide Sonku, Boeing, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:56 
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