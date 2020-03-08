Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'
34 dakika önce
Sanatçı, "Boeing-Boeing", "Kaktüs Çiçeği" ve Cahide Sonku'nun hayatını konu alan "Cahide" oyunundan aldığı teklifleri, gündeminde bir müzikal projesi olduğu için reddetti.
Sanatçı, "Boeing-Boeing", "Kaktüs Çiçeği" ve Cahide Sonku'nun hayatını konu alan "Cahide" oyunundan aldığı teklifleri, gündeminde bir müzikal projesi olduğu için reddetti. Avşar, yer alacağı müzikalin detaylarını ise şimdilik sır gibi saklıyor ve çalışmalarını gizlilik içinde yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:56
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