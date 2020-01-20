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Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı
31 dakika önce
56 yaşındaki başarılı sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçının cesur paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:53
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha mest etti.
56 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, Instagram hesabından cesur bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Ünlü sanatçının, yıldız emojisiyle yaptığı paylaşımına dakikalar içerisinde 60 binin üzerinde beğeni geldi.
ARKADAŞI UYARDI: PROJEYİ SÖYLEME
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlayan Hülya Avşar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "2020'den ne bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt vermeye hazırlanan Avşar'ın aracındaki arkadaşı da lafa girdi ve "Projeyi söyleme" diyerek ricada bulundu. Hülya Avşar'ı arkadaşı uyardı: Projeyi söyleme
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