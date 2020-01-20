Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı - Son Dakika Magazin

Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı

31 dakika önce

56 yaşındaki başarılı sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçının cesur paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha mest etti.

56 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, Instagram hesabından cesur bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü sanatçının, yıldız emojisiyle yaptığı paylaşımına dakikalar içerisinde 60 binin üzerinde beğeni geldi.

ARKADAŞI UYARDI: PROJEYİ SÖYLEME

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlayan Hülya Avşar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "2020'den ne bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt vermeye hazırlanan Avşar'ın aracındaki arkadaşı da lafa girdi ve "Projeyi söyleme" diyerek ricada bulundu.

Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı
Hülya Avşar'ı arkadaşı uyardı: Projeyi söyleme

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Hülya Avşar, Instagram, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:53 
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