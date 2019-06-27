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Hür Köle Filmi

1 saat önce

Hür Köle filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hür Köle filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet, imam olarak çalışmaktadır. Farklı idealleri olan genç adam, bunları gerçekleştirmek için mesleğini bırakarak yönetmenlik yapmaya başlar. Mehmet yeni bir film çekmek istese de, yaşadığı maddi sıkıntılar buna izin vermez. Bu süreçte eşinden ayrılan ve kızı Ayşe’ye bakacak durumu olmadığı için, onu yuvaya bırakmak zorunda kalan Mehmet, büyük bir buhranın içine düşer. Hayata karşı umudunu kaybetmeye başlayan adam, annesinin kaybı ile iyice dibe vurur. Yaşadığı sorunlarla artık baş edemeyince intihar etmeyi düşünen Mehmet, kendisine yaşam hakkında öğütler veren Derviş’in sayesinde, yeniden mücadele etmeye karar verir. Bir yandan sağlık sorunlarıyla ilgilenen, bir yandan da iş arayan Mehmet’in hayatı, yürüme engelli bir kız olan Esma ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. İkisi arasında başlayan arkadaşlık, hem Mehmet hem de Esma’ya iyi gelir. Varlıklı bir ailenin kızı olan Esma, Mehmet ile zaman geçirdikçe, sağlığında düzelmeler olmaya başlar. Kızındaki bu gelişmeyi gören Hulusi, Mehmet’e can alıcı bir teklifte bulunur. Ancak Mehmet, bu teklif karşısında büyük bir ikilemde kalır. Ya hayatına hür bir şekilde devam edecek ya da bundan sonra bir köle olarak yaşayacaktır.


Yönetmen: Mehmet Tanrısever
Senaryo: Mehmet Tanrısever
Oyuncular: Soydan Soydaş, Seçil Buket Akıncı, Tarık Tanrısever, Yaşar Alptekin, Engin Yüksel, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Aslı Erdemir, Melike Balçık
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Hür Köle
Yapımcı Firma: Feza Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.09.2019

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Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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