Son Dakika Haberleri: Hurda Toplayarak, 5 Çocuğuna Bakıyor

Hurda Toplayarak, 5 Çocuğuna Bakıyor

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 çocuk annesi Sevda Çakan (49), yağmur çamur demeden sabah evinden çıkıp, sokak sokak dolaşıp, hurda topluyor.

Hurda Toplayarak, 5 Çocuğuna Bakıyor, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 çocuk annesi Sevda Çakan (49), yağmur çamur demeden sabah evinden çıkıp, sokak sokak dolaşıp, hurda topluyor.

4 yıl önce eşinden boşanan ve yaşları 10 ile 19 arasında değişen, 1'i engelli 5 çocuğuyla birlikte Süleymaniye Mahallesi Güney Kanal Sokak'ta derme çatma evde yaşamaya başlayan Sevda Çakan, hurda topluyor. Bahçede düşmesinin ardından kolu kırılan Çakan, doktorların "Çalışmaman gerekiyor" demesine rağmen çocukları için sokak sokak gezmeye devam ediyor.

Sevda Çakan, "El arabasıyla topladığım hurdaları satarak, evimi geçindirmeye ve çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Çocuğumun biri engelli olduğu için devlet az da olsa yardım ediyor ama 6 kişilik bir aileye bu yetmez. Bahçede hurdalarla uğraşırken düşerek kolumu kırdım. En son muayeneye gittiğim de doktor çalışmamam gerektiğini söyledi ama çalışmazsam nasıl geçineceğim? Zor da olsa tek elimde hurda eşya topluyorum. 11 yıldır İnegöl'de hurda eşya topluyorum. Alnımın teriyle ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

Sabah, İnegöl, Bursa, Güncel
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