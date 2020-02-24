Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında

7 saat önce

BURSA'da, Yusuf Yiğit'in (24) çalınan motosikletini dükkanında gördüğü iddiasıyla tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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BURSA'da, Yusuf Yiğit'in (24) çalınan motosikletini dükkanında gördüğü iddiasıyla tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cinayet olayı, dün saat 17.00 sıralarında, Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yiğit, önünden geçtiği hurdacı dükkanında çalınan motosikletini gördü. Hurdacı N.Ö.'ye, motosikletin kendisine ait olduğunu iddia ederek, nereden aldığını sordu. Ayrıca motosikletini istedi. Bunun üzerine Yusuf Yiğit ile N.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşan Yiğit, bir süre sonra geri gelip, motosikleti almaya çalıştı. Tartışmanın devam etmesi üzerine ise hurdacı belindeki tabancayı çekip, Yusuf Yiğit'e 3 el ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yusuf Yiğit, panikle kaçmak istedi ancak yaklaşık 50 metre sonra yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Yiğit'i özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri N.Ö. ile olay anında yanında bulunan oğlu O.Ö.'yü (31) gözaltına aldı.

'ÇOCUKLARINIZIN YANINDA TEHDİT EDİLSENİZ SİZ DE ÖLDÜRÜRDÜNÜZ'

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan N.Ö. suçunu itiraf ederek, "Bir süre tartıştıktan sonra dükkandan ayrıldı. Daha sonra geri gelerek, tehdit etmeye başladı. Çocuklarımın yanında tehdit edince belimdeki silahı çekerek, ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.Ö. ve oğlu O.Ö. adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna N.Ö., "Sizin iş yerinize gelip, çocuklarınızın yanında tehdit etseler siz de aynısını yapardınız" yanıtını verdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Yiğit'in sırt çantasıyla hurdacıya gelişi, ikili arasındaki tartışma ile N.Ö.'nün silahıyla ateş ettiği anlar yer alıyor. Yusuf Yiğit'in yaralı olduğu halde kaçmaya çalışması ile yere yığılmasının da görüldüğü görüntüde, N.Ö. ve oğlu O.Ö. hurdacı dükkanından uzaklaşıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet İNAN/BURSA, -


Yusuf Yiğit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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