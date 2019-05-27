Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

2 saat önce

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular, System.String[]


SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara yolunun Sıcak Çermik mevkii yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a giden Orhan Suzi Sevici (25) yönetimindeki 34 BTP 786 otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobil hurdaya dönerken, araçtaki sürücü Sevici ile Sefa Mert Savaş (23) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:40 Kaynak: DHA
Ankara, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı Kuzgun Dizisinin Çalışanı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:48:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]