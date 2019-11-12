Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkıp kaçtı - Son Dakika

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkıp kaçtı

7 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kamyonla otomobil çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkıp kaçtı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kamyonla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaza sonrası araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli- Sumbas karayolu üzeri Biltepe okulları civarında meydana geldi. 42 BN 614 plakalı süt tankeri kamyon ile 01 KZ 928 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücüsü tespit edilemeyen otomobil sürücüsü inerek olay yerinden kaçtı. Polis kaza yapan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
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