HÜRJET\'ten Saygı Uçuşu

21.01.2026 21:17
HÜRJET, İspanya'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, İspanya'nın Adamuz kasabasında yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı uçuşu yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) pilotları, İspanya'ya ihracat sözleşmesi imzalanan HÜRJET uçaklarıyla kazada yaşamını yitirenler anısına uçtu.

HÜRJET pilotları uçuş sırasında İspanyolca "Bu uçuş, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen trajik tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına, derin bir acı ve saygıyla ithaf edilmiştir." yazılı dövizler taşıdı.

TUSAŞ'ın konuya ilişkin paylaşımında da "Bu uçuş, İspanya'nın Adamuz kasabasında yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin hatırasına saygıyla adanmıştır. Kazada hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor; İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden ve 100 yolcu taşıyan Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

Kazada 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, İspanya'da kaza sebebiyle dün 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik 2,6 milyar avro değerinde anlaşma yapılmıştı.

Kaynak: AA

