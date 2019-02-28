Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Siyaha Boyandı

Hürkuş-C Siyaha Boyandı

59 dakika önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleri üzerine, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyandı.

Hürkuş-C Siyaha Boyandı, System.String[]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleri üzerine, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, tasarımı da firmaya ait HÜRKUŞ uçağı projesinde ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 uçak siparişi verilmesi öngörüldüğü bildirildi.

Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığına operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak olan HÜRKUŞ-C'nin, Jandarma pilotlarının talepleri sonrasında siyaha boyandığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin korkulu rüyası olacak uçağın hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, HÜRKUŞ-C'nin, mart ayında, TÜBİTAK SAGE'nin Togan mühimmatı atması planlandığı da kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Siyaha Boyandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]