Hürrem Sultan'ın Ukraynalı yazarı Oleksandra Şutko, 6 güçlü Osmanlı kadınını bir kitapta topladı
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Ukraynalı yazar Oleksandra Şutko, Osmanlı tarihinde önemli yeri olan kadın sultanlar üzerine 6 kitap yazdı. Şutko son kitabında Hürrem, Mihrimah, Nurbanu, Safiye, Kösem ve Hatice Turhan Sultan gibi Osmanlı'nın 6 'güçlü' kadınını bir kitapta topladı
Ukraynalı yazar Oleksandra Şutko, Osmanlı tarihinde önemli yeri olan kadın sultanlar üzerine 6 kitap yazdı.
Şutko, son olarak 2017'de Türkçe'ye de çevrilen Hürrem Sultan'ın ardından 'Kadın Saltanat: İktidar ve Sevgi' kitabını kaleme aldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:31
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